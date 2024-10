"Azərbaycan millisi yaxşı komandadır" - Slovakiyanın baş məşqçisi

"Azərbaycan millisi çox yaxşı komandadır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Slovakiya yığmasının baş məşqçisi Françesko Kalzona UEFA Millətlər Liqasının IV turunda Bakıda Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri oyundan əvvəl təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.

İtaliyalı çalışdırıcı Azərbaycan millisinin fiziki cəhətdən yaxşı komanda təsiri bağışladığını bildirib: "Rəqib doğma meydanda yaxşı oynayır. Keçidlərdən istifadə edə bilirlər. Ötən il İsveçi məğlub etmişdilər. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, Bakıdan qələbə ilə ayrılaq".

Qeyd edək ki, oktyabrın 14-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək Azərbaycan - Slovakiya oyunu saat 20:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.