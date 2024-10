Qazaxda mülki şəxs minaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Quşçu Ayrım kəndində baş verib.

2001-ci il təvəllüdlü İlkin Sarıyev kənd ərazisində minaya düşərək xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onun mal-qara otaran zaman minaya düşdüyü bildirilir.

