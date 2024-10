Bu bürclər pula pul deməyəcək - Tarixlərə diqqət

Astroloqlara görə, doğulduğunuz gün həyatınızla bağlı bir çox ipucu verə bilər. Doğum tarixiniz təkcə şəxsiyyətinizi əks etdirmir, həm də taleyinizə təsir edə bilər. Numeroloqlar doğum tarixinizə görə bürcləri nələrin gözlədiyini açıqlayıblar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən doğum tarixinə görə təxminləri təqdim edir:

Ayın 1-i, 10-u, 19-u və 28-i doğulanlar

İddialı hədəflərinizə çatmaq üçün tarazlıq yaratmağınız və çox sıx işləməkdən qaynaqlanan stresi aradan qaldırmağınız çox vacibdir.

Bitməyən enerjinizi daha effektiv şəkildə yönəldin və alternativ yanaşmalara açıq olun; hər şeyi bilmək mümkün deyil, elə deyilmi? Maliyyə baxımından ümidverici bir dövr görünür və əgər imkanınız varsa, uzunmüddətli yatırımlar barədə düşünmək üçün yaxşı vaxtdır. Qazancınızı artırmaq və yeni imkanlar tapmaq şansınız ola bilər.

Ayın 2-si, 11-i, 20-si və 29-u doğulanlar

Ötən ayla müqayisədə bu ay maddi imkanlarınızı tam istədiyiniz kimi istifadə edə bilməyə bilərsiniz və kiçik maliyyə çətinlikləri yaşaya bilərsiniz. Buna görə də yarım qalmış işlərinizi həll etmək və bu dövrü narahatlıq keçirmədən səmərəli şəkildə idarə etmək tövsiyə olunur.

İş və ya əyləncə məqsədi ilə səyahət ehtimalı var, lakin planlaşdırdığınızdan daha çox xərc çəkə bilərsiniz. Plana sığmayan alış-verişlərə qarşı diqqətli olmaq vacibdir. Bu ay bəzi çətinliklər gətirə bilər, buna görə məqsədlərinizə çatmaq üçün diqqətlə çalışmaq vacibdir.

Ayın 3-ü, 12-si, 21-i və 30-u doğulanlar

Növbəti iki ay, son dövrlərin ən müsbət ayları arasında ola bilər. Tərəzi (6) və Əqrəbin (9) uyğunlaşması və 3, 6 və 9-un harmonik bir rəqəm ailəsinə aid olması, bu dövrü, karyeranızla və ya şəxsi münasibətlərinizlə bağlı önəmli qərarlar vermək üçün ideal vaxt halına gətirir.

Maliyyə baxımından daha sabit bir mərhələ gözlənilir və sərvətinizi idarə etmək bacarığınız sizə kömək edəcək. Bu dövrdə sevdiklərinizlə vaxt keçirmək fürsətini də dəyərləndirə bilərsiniz.

Ayın 4-ü, 13-ü, 22-si və 31-i doğulanlar

Tərəzi dövrü (6) ilə başlayan oktyabr ayının əksər hissəsi sizin üçün daha münasib bir mərhələyə çevrilir. Peşəkar olaraq yeni zirvələrə çatmağınız gözlənilir və emosional olaraq daha böyük sakitlik hiss edəcəksiniz. İçdən gələn səxavətiniz də bu dövrdə ən yüksək səviyyəyə çatacaq.

Əgər hər hansı bir mühüm layihəyə başlamağı planlaşdırırsınızsa, bunu 23 oktyabra qədər davam edən müsbət Tərəzi dövründə etməyiniz məsləhətdir. Daha sonra Əqrəb bürcü (9) başlayır və 4 və 9 rəqəmləri bir-birinə zidd olduğu üçün bu, axtarışlarınızla uyğun olmaya bilər.

Ayın 5-i, 14-ü və 23-ü doğulanlar

Bu ay iş yerində böyük bir fürsət yarana bilər, buna görə bütün səylərinizi qoymaq çox vacibdir. Növbəti ay eyni səviyyədə mükafat verməyə bilər, amma yanıldığımı ümid edirəm.

Bu ay maliyyə və şəxsi inkişaf baxımından əhəmiyyətli irəliləyişlər gözləyin. Romantik həyatınız da ümidverici görünür. Yatırımlar edərkən diqqətli olun və bütün qaynaqlarınızı bir sahəyə yönəltməyin, spekulyativ fəaliyyətlərdən uzaq durun.

Ayın 6, 15 və 24-ü doğulanlar

Yaşayış yerinizi dəyişmək istəyənlər üçün bu, bu məsələni araşdırmaq üçün əlverişli bir vaxt ola bilər. Venera (6) ilə əlaqəli olan sevgi həyatınız da yeni boyutlara çıxa bilər. Yalnız maliyyə baxımından qazanc gözlənilmir, həm də emosional olaraq özünüzü gəncləşmiş hiss edə bilərsiniz.

Bu dövrdə müsbət xəbərlər alma ehtimalınız yüksəkdir. Bu, peşə həyatınızda arzuladığınız yüksəlişi və ya şəxsi münasibətlərdə də eyni dərəcədə vacib bir hadisəni əhatə edə bilər.

Ayın 7, 16 və 25-i doğulanlar

Bu ay melanxoliya anları yaşana bilər və bəzən sizi xəyallara dalmağa vadar edə bilər. Lakin sürətlə yenidən diqqəti cəmləməyiniz və reallıqla əlaqəni itirməməyiniz vacibdir. Yaradıcı qabiliyyətləriniz böyük uğurlara nail olmaqda dəyərli olacaq.

Romantik olaraq bu dövr ümidvericidir. Mövcud münasibətləri olanlar inkişaf görə bilər, dostluq axtaranlar isə xüsusi birini tapa bilərlər. Maliyyə baxımından isə bu ay keçən aydan daha yaxşı olacaq.

Ayın 8-i, 17-si və 26-sı doğulanlar

Bu ay əvvəlki aya nisbətən daha yaxşı nəticələr verə bilər. Sentyabr ayında göstərdiyiniz səylər və ağır işlər, oktyabr ayında şərtlərinizi yaxşılaşdırmaq üçün əlavə fürsətlər təqdim edərək bəhrə verə bilər.

Romantik həyatınız da bu dövrdə daha sabitləşə bilər. Yeni bir iş və ya yaşayış yeri axtarırsınızsa, bütün gücünüzü göstərmək üçün əlverişli zamandır; hədəflərinizə çatma şansınız böyükdür.

Ayın 9-u, 18-i və 27-si doğulanlar

Bu ay və gələcək ay maliyyə baxımından ümidverici olacaq. Peşə həyatınızda zehni sakitlik hissi ilə yeni zirvələrə çatma ehtimalınız var. Bu dövr münasibətləri bərpa etmək və gücləndirmək, bağışlamaq və pis xatirələri geridə buraxmaq üçün münasib bir vaxtdır. Həyat qısa, kin saxlamayın.

Peşəkar fəaliyyətlər və iş fürsətləri baxımından uyğun bir aydır. Əgər münasibətiniz varsa, bu dövrdə onu daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün uyğun vaxt ola bilər.

