Partlayış baş verən binadan sakinlər köçürülür - VİDEO

Gəncədə ötən gün partlayış baş verən binadan sakinlərin köçürülməsinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar yeni mənzillə təmin edilənə qədər kirayədə qalacaqlar.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, sakinlərin məişətlə bağlı problemləri və yaralıların müalicəsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda onların kirayə evlərə yerləşdirilməsi işləri davam etdirilir.

Binanın dayanıqlığı yoxlanıldıqdan sonra sökülməsi, yoxsa təmir olunması ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək.

Ətraflı “Xəzər Xəbər”in videosunda:

