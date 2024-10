Aparıcı Hacı Nuran Hüseynov mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahinin məzarını ziyarət edib.

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadla xəbər verir ki, Hacı Nuran Hacı Şahinin yenilənmiş məzarından videonu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Belə ki, qəbirin ətrafında abadlıq işləri görülüb və məzarın üstü yenilənib.

Xatırladaq ki, Hacı Şahin Həsənli 2023-cü ilin martında ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

