Payızın sonuna kimi şans üzünə güləcək 3 BÜRC

Ulduzların dəstəyinə arxalana bilən üç bürc üçün payızın ikinci yarısı xüsusilə uğurlu olacağını vəd edir. Mars və Veneranın güclü təsiri də daxil olmaqla bir sıra astroloji tranzitlər sayəsində bu bürclərin həyatlarında mühüm dəyişikliklər və əhəmiyyətli uğurlar əldə etmək imkanı yaranacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar planetlərin enerjisindən məqsədlərinə çatmaq, yaradıcı potensiallarını ortaya çıxarmaq və daxili harmoniya tapmaq üçün istifadə edə biləcəklər.

Qızlar bürcü: xəyalları həyata keçirmək vaxtıdır

Qızlar üçün noyabr səylərinin, nəhayət öz bəhrəsini verməyə başlayacağı ay olacaq. Əqrəbin təsiri Qız bürclərinə daxili güc və harmoniya hiss etməyə imkan verəcək və 1 noyabrda yeni ay şəxsi inkişaf üçün yeni imkanlar açacaq.

Noyabrın 11-dən başlayaraq Veneranın Oğlaq bürcünə keçməsi də əhəmiyyətli olacaq. Bu, onların konkret nəticələr əldə etmək qabiliyyətini gücləndirəcək və həmçinin münasibətlərində sabitlik əldə etməyə kömək edəcək. Qızlar üçün bu, aydın məqsədlər qoymağa və onlara nail olmağa diqqət yetirməyə dəyər bir dövrdür.

Balıqlar: sərhədsiz yaradıcılıq

Noyabr ayında Balıqlar yaradıcılıq potensialının real şəkildə açıldığını hiss edəcəklər. Başqalarının mümkün skeptik fikirlərinə baxmayaraq, bu ay onlar üçün unikallığının və qeyri-standart yanaşmasının tanınması dövrünə çevriləcək. Noyabrın 15-də Buğa bürcündə zəhmətlərinin nəticəsini görəcəkləri tam ay zamanı ən böyük nemətlər gələcək. Noyabrın 19-da Plutonun Dolça bürcünə keçməsi həm də onlara stereotipləri məhv etmək və ən vəhşi ideyalarını həyata keçirmək üçün əlavə güc verəcək.

Oxatan: sehr və ilham ayı

Noyabr ayında Oxatanlar enerji və mənəvi yüksəlişin zirvəsində olacaqlar.

Noyabrın 2-də Merkuri bürclərinə daxil olduqdan sonra ayın əvvəlindən ilham dalğası və səyahət etmək, yeni üfüqlər kəşf etmək və əlaqələr qurmaq istəyi hiss edəcəklər.

Noyabrın 25-də başlayacaq Merkuri geriləməsi belə maneə olmayacaq, çünki Oxatan üçün bu, gizli nemətlər dövrü olacaq. Onlar Kainatdan arzularına çatmağa kömək edəcək sehrli hadisələr və gözlənilməz hədiyyələr gözləməlidirlər.

