Yağışın fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) yağışın yollarda səbəb olduğu fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirləri davam etdirir.

Metbuat.az bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, qurum öncədən hava ilə əlaqədar yayılmış xəbərdarlığa əsasən gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, yollarda suların kənarlaşdırılmasını təmin edən bütün nasoslar tam gücü ilə çalışmağa davam edir.

Əlavə olaraq fövqaladə hallarda mobil briqadalar fəaliyyət göstərir. Mobil briqadalar suların ekstremal vəziyyətdə kənarlaşdırılması üçün lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz edilib.

