Xalq artisti Rasim Balayevin ailəsində ağır itki baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun əmisioğlu Arif Baloğlanov dünyasını dəyişib.

Bu barədə məlumatı Rasim Balayevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı yayıb.

