Dairəvi yolda uçqun təhlükəsi aradan qaldırılır

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və Fövqaladə Hallar Nazirliyinin xüsusi texnika və canlı qüvvəsi Bakı Kənar Dairəvi avtomobil yolunun 6-cı km-liyinin sol tərəfindəki yamacın yuxarı hissəsində qırılan süxur kütləsinin götürülməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Agentlik məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ötən gün axşam saatlarında Bakının Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsində qaya parçalarının yola doğru uçqun təhlükəsi yaranıb.

"Yaranmış problemlə bağlı məlumat daxil olan kimi dərhal sözügedən əraziyə xüsusi texnika və canlı qüvvəsi səfərbər olunaraq Fövqaladə Hallar və Daxili İşlər nazilrikləri ilə birlikdə müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi təmin edilib.

Avtonəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə qeyd olunan işlər bitənə kimi Bakı Kənar Dairəvi yolunda avtomobillərin hərəkəti fasilələrlə məhdudlaşdırıla bilər.

Bir daha sürücülərdən göstərilən məsələyə anlayışla yanaşılması və müvəqqəti tətbiq olunan məhdudiyyətləri nəzərə alaraq alternativ yollardan istifadə edilməsi xahiş olunur", - deyə agentlik bəyan edib.

