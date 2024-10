"Səbail" Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksəldi

Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksələn növbəti komandanın adı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, II təsnifat mərhələsində üz-üzə gələn "Dinamo" və "Səbail" kollektivlərinin görüşündə "dənizçilər" 7:0 hesabı ilə qalib gəliblər.

Bu qələbə sayəsində Şahin Diniyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

"Səbail" növbəti mərhələdə sabah keçiriləcək “Qaradağ Lökbatan” – “Karvan” cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" “Hypers Guba”nı 7:2, MOİK "Şimal"ı 3:1, "Araz-Naxçıvan" "Şahdağ Qusar"ı 4:0, "Kəpəz" isə "Ağdaş"ı 6:0 hesabı ilə məğlub edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.