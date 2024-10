Bakıda ötən gün səhər saatlarında gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovla bağlı qeydə alınan video maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb. Videoda nazirin kiçik yaşlı məktəblinin əlindən tutaraq yolu keçdiyi əks olunub.

Şərhlərdə həmin uşağın onun oğlu olduğu irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, 45 yaşlı Fərid Qayıbovun iki oğlu və bir qızı var.

