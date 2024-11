“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində “Budyo-Qlimt”lə oyun üçün Norveçə yollanıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ağdam təmsilçisi səfərə çarter reysi ilə yola düşüb.

Qeyd edək ki, noyabrın 7-də “Aspmüra” stadionunda keçiriləcək “Budyo-Qlimt” – “Qarabağ” qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də start götürəcək.

