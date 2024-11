Bölgələrdə dincəlmək neçəyə başa gəlir? - QİYMƏTLƏR

Bayram tətili ilə əlaqədar İsmayıllı rayonuna gələn turis və qonaqların sayında artım müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonda fəyiliyət göstərən istrahət mərkəzlərinə əvvəlki illərə nisbətən bu il gələnlər daha coxdur. Rayonun iqlimi və təbiəti istirahət üçün əlverişlidir.

Gələnlərin əksəriyyəti ailəvi istirahət edənlərdir. Bayramla əlaqədar daimi müştərilərə güzəştlər də tədbiq olunub. Zəfər bayramı günlərində Lənkəranda bir çox istrahət mərkəzlərində bütün yerlər 10 gün öncədən bron edilb. İstirahət mərkəzlərinə ən çox paytaxtdan üz tuturlar.

Bayram günlərində Lənkərana gələcək turistlərin müəyyən bir qismi gündəlik verilən fərdi evlərdə də qalmağa üstünlük verdiyindən, gündəlik kirayə verilən evlər də qabaqcadan bron edilib.

Bayram ərəfəsində Lənkəranda fəaliyyət göstərən digər istirahət mərkəzlərində bir nəfər üçün günlük qiymət 70-80manatdan 150 manata qədər dəyişir.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in videosunda:

