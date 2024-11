Leyla Əliyeva COP29-da “Azərsun Holdinq” pavilyonu ilə tanış oldu - FOTO

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva COP29 çərçivəsində “Azərsun Holdinq” pavilyonuna baş çəkib.

Leyla xanıma pavilyon daxilində təqdim olunan innovativ həllər və yeni süni intellekt layihələri olan ECONAR və ECO19-la bağlı məlumat verilib. Daha sonra “Azerçay”ın xüsusi hədiyyə dəsti təqdim olunub.

Artıq bir neçə gündür davam edən layihə çərçivəsində COP29-un Dayanıqlı İnkişaf Tərəfdaşı "Azərsun Holdinq" Yaşıl zonada yerləşən pavilyonunda ziyarətçiləri qəbul edir. Media nümayəndələri və müxtəlif şirkətlərin əməkdaşları pavilyon daxilində keçirilən tədbirdə müzakirələrə qoşulurlar. Mövzular əsas etibarilə ilə süni intellekt və təkrar emal, sağlam həyat ilə bağlı olur.

Qeyd edək ki, 1991-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “Azərsun Holdinq” dayanıqlı inkişafın təminatı üçün illərdir müxtəlif layihələr həyata keçirir. Bunun nəticəsidir ki, ölkəmizdə keçirilən dünya əhəmiyyətli, beynəlxalq layihə olan COP29-un Dayanıqlı İnkişaf tərəfdaşı olaraq çıxış edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.