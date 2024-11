​“Barselona”dan Haaland transferi barədə açıqlama

"Barselona"nın idman direktoru Deko mövsümün fasiləsində ulduz futbolçu transfer etməyəcəklərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Deko bildirib ki, Erlinq Haaland və Viktor Qyökeresin transferi barədə danışmaq doğru deyil. “El Mundo Deportivo”ya müsahibə verən Dekonun sözlərinə görə, “Barselona”nın gündəmində hücumçu transferi yoxdur. Deko mövsümün fasiləsində klubun transferə ciddi xərclər çəkməyəcəyini qeyd edib.

Deko, "İlk növbədə, Erlinq Haalandın gələcəkdə transfer edib-etməyəcəyimizi nəzərdən keçirməliyik. Hazırda transfer barədə heç nə bilmirik. Biz 9 nömrə istəmirik. Gyökeres portuqaliyadır. O da uğurlu çıxış edir, lakin o, bizim üçün prioritet deyil” - deyə bildirib.

