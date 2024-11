2025-ci ildə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda geniş bərpa-quruculuq işləri 4 milyard manat məbləğində vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat 2025-ci ilin dövlət büdcəsi zərfində əks olunub.

Sənəddə qeyd edilib ki, 2020-ci ildən başlayaraq, 2024-cü il də daxil olmaqla, dövlət büdcəsindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq məqsədləri üçün 17,5 mlrd. manata yaxın vəsait ayrılıb.

