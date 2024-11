Azərbaycan və Afrika arasında razılaşma memorandumu imzalandı - FOTO

BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində Azərbaycan və ÇAD arasında niyyət protokolu müqaviləsi imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Afrika-Azərbaycan Ticarət Əlaqələri təşkilatının təsisçisi və idarə heyətinin sədri Rəna Qəfərova bildirib.

O qeyd edib ki, razılaşdırma protokolunun məqsədi iqlim dəyişmələri ilə mübarizə sahəsində Afrika ölkələri arasında ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ətraf mühitin qorunmasına yönələn tədbirlərdə birgə iştirak və hər iki təşkilatın fəaliyyət istiqamətləri ilə uyğunluq təşkil edir.

R.Qəfərova 2023-cü ildə yaradılan Afrika-Azərbaycan Ticarət Əlaqələri təşkilatının əsas məqsədindən danışıb:

“Məqsədimiz Afrika ölkələri ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrini, əməkdaşlıqlarını artırmaq, iqtisadi münasibətləri genişləndirmək, yerli məhsullarımızın Afrika bazarına ixracını həyata keçirmək missiyası daşıyır. Bundan başqa əsas məqsəd investisiya imkanlarının bazar araşdırılmasıdır. Həm tikinti, həm aqrar, həm də digər iqtisadi sahələr üzrə”.

R.Qəfərova COP29-un Azərbaycan və Afrika arasındakı münasibətlərinə təsiri barəsində vurğulayıb ki, belə bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi edən Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə əlaqələri uğurla davam edir:

“COP29-un əksər qonaqları Afrika qitəsindən olması bizə onları yaxından tanımaq imkanı yaratdı. İnanıram ki, COP29-dan sonra Afrika-Azərbaycan münasibətləri daha da genişlənəcək və inkişaf edəcəkdir. Gələcəkdə Afrika ölkələrinə biznes turların təşkili planlaşdırılır”.

Sonda R.Qəfərova 2025-ci ildə Afrika və Azərbaycan arasında ölkəmizdə keçirilməsi nəzərdə tutulan böyük ticarət və iqtisadi forum olacağını qeyd edib.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu son hesabatında Yaxın Şərq və Şimali Afrika regionunun iqtisadiyyatlarının cari ildə 2,1 faiz, 2025-ci ildə isə 4 faizə artacağını proqnozlaşdırıb. Regionda adambaşına düşən istehsalın 2024-cü ildə 0,2 faiz, 2025-ci ildə isə 2,2 faiz olacağı gözlənilir.

