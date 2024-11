Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aynur Qurbanlı Nazirliyin İnformasiya Texnologiyalarının Tətbiqi və Elektron İdarəetmə Departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, o, bundan əvvəl Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində Layihələrin idarəedilməsi və texnoloji həllər şöbəsinin müdir müavini kimi fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.