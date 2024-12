Qasım Əliyev yüksək posta gətirildi

Dövlət Statistika Komitəsinə (DSK) yeni aparat rəhbəri təyin edilib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Qasım Əliyev gətirilib.

Qasım Əliyev 1976-cı il mart ayının 20-də Bakı şəhərində anadan olub. O, 1997-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya İnstitutunun bakalavr pilləsini, 1999-cu ildə isə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1998-2015-ci illərdə Dövlət Statistika Komitəsində aparıcı iqtisadçı, baş məsləhətçi, şöbə müdirinin müavini, şöbə müdiri vəzifələrində işləyib.

2016-cı ildən Dövlət Statistika Komitəsinin Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi və strateji planlaşdırma şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışırdı.

Yeni Aparat rəhbəri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 19 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilib.

Qeyd edək ki, övlət Statistika Komitəsinin sabiq aparat rəhbəri Cabbar Musayev ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.