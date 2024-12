Pilotlar bu ərazidən uçmaq istəmir - FOTO

Çinin Tibet bölgəsi unikal təbiəti ilə tanınan yüksək dağlar və yaylalardan ibarətdir Təyyarələr dağların üzərində uça biləcək yüksəkliyə qalxa bilsələr də, bu ərazidən keçmirlər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunun əsas səbəblərindən biri yüksək turbulent riskləridir. Tibetdəki dağ sıraları hava axınlarını ciddi şəkildə pozur və bu, yüksək səviyyəli turbulentliyə səbəb olur. Turbulent sərnişinlər üçün narahatlıq yaratmaqla yanaşı, təyyarənin təhlükəsizliyini də riskə atır.

Təyyarələr texniki cəhətdən Tibetdəki orta yüksəklikdən yuxarıda uça bilsə də, təcili hallarda problemlər ortaya çıxa bilər. Məsələn, kabin təzyiqinin azalması halında pilotlar təyyarəni təcili olaraq nəfəs alına bilən təzyiq səviyyəsinə, yəni təxminən 3.000 metr hündürlüyə endirməlidir. Lakin Tibetdəki dağlar bu yüksəkliyi keçdiyi üçün belə vəziyyətlərdə təyyarənin təhlükəsiz eniş etməsi mümkün olmaya bilər.

Bundan başqa, Tibet bölgəsində düz və geniş eniş yerlərinin çatışmazlığı əsas problemlərdən biridir. Təcili hallarda eniş üçün əlverişli hava limanlarının olmaması, pilotları bu bölgədən uçmaqdan yayındırır.

