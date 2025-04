Bölgələr üzrə pensiyaların ödənişi bu gün həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aprelin 22-də təqaüdçülərin vəsaiti kart hesablarına köçürülüb.

Xatırladaq ki, aprelin 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə aprel ayının pensiyaları ödənilib.

