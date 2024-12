Məşq zamanı azan verildi - Ronaldonun reaksiyası diqqət çəkdi

Kriştiano Ronaldonun "Əl Nəssr"dən keçmiş komanda yoldaşı Valid Abdullah portuqaliyalı ulduz haqqında diqqətçəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş qapıçı, Kriştiano Ronaldonun İslam dini ilə çox maraqlandığını və namazın rükətlərini öyrənməyə başladığını bildirib. Keçmiş qapıçısı, Ronaldo ilə bağlı məşqdə baş verən hadisədən danışıb. Valid Abdullah Kriştiano Ronaldonun azan oxunan zaman məşqin dayandırılmasını istədiyini açıqlayıb. Abdullah Ronaldonun bütün dostlarını namaza çağırdığını bildirib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kriştiano Ronaldonun qol vurandan sonra meydanda səcdə etdiyi diqqət çəkmişdi.

