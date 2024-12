Qərb Rusiyanı iqtisadiyyat sahəsində strateji cəhətdən məğlub etməyə çalışıb, lakin bu baxımdan uğursuz olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, Qərb Rusiya ilə əməkdaşlıq edən ölkələrə təzyiq edir və onları sanksiyalarla hədələyir. Putin ABŞ-ın yeni seçilən prezidenti Donald Trampın “BRİKS ölkələri yeni valyuta yaratmayacaqlarını öhdələrinə götürməsələr və dollardan uzaqlaşmağa cəhd etməsələr, 100 faiz gömrük rüsumu ilə üzləşəcəklər” açıqlamasını da dəyərləndirib. Onun sözlərinə görə, Trampın hakimiyyətdə olmadığı zamanda dünyada və ABŞ iqtisadiyyatında dəyişikliklər olub və Trampın siyasi rəqibləri dünyanın ehtiyat valyutası olan dolların əsaslarını sarsıtmaq üçün çox həmlələr ediblər.

ABŞ-ın Yaxın Şərqdəki siyasətini dəyərləndirən Putin, "ABŞ Yaxın Şərq bölgəsində aktiv və aqressiv davranır. Bu, bölgədəki müqavimət qüvvələrinin reaksiyasına səbəb olur” - deyə bildirib.

