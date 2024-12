Bakıda bu MTK-lar milyonlarla vergidən yayınıb - SİYAHI

Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən milyonlarla manat vergidən yayınan Mənzil-Komunal Tikinti Kooperativləri (MTK) aşkarlanıb.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, DVX tərəfindən aşağıdakı MTK-lara pul vəsaitinin uçotdan gizlədilməsi və ya uçota alınmaması hallarına və malların Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura əsasında alınması nəticələri haqqında AKT-a əsasən külli miqdarda maliyyə maliyyə sanksiyası tətbiq olunub:

Qanuni təmsilçisi Kərim Piriyev Pirməmməd oğlu, AZ1129, Bakı Şəhəri Xətai Rayonu, Məhəmməd Hadi, ev.63A, m.71 ünvanında qeydiyyatda olan 115 Saylı Mənzil-Tikinti Kooperativi;

Qanuni təmsilçisi İlham Qafarov Arif oğlu, AZ1138, Bakı Şəhəri Yasamal Rayonu, Əhməd Cavad, ev.77, məhəllə 3147 ünvanında qeyiyyatda olan "Səma-A" Mənzil-Tikinti Kooperativi;

Qanuni təmsilçisi İbrahimxəlil Kərimov Mikayıl oğlu, Bakı Şəhəri Nizami Rayonu, Bəhruz Nuriyev, ev.52 ünvanında qeydiyyatda olan "Neftçi-3 Mənzil-Tikinti Kooperativi”;

Qanuni təmsilçisi Səhəddin Məmmədov Şirin oğlu, Bakı Şəhəri Xətai Rayonu, Xudu Məmmədov, ev.2 ünvaında qeydiyyatda olan "Etiram" Mənzil-Tikinti Kooperativi;

Qanuni təmsilçisi Nadir Fərəcullazadə Mirzə Əzizulla oğlu, Bakı Şəhəri Xətai Rayonu, 6-Cı Zavod, Ev.3 1158-ci məhəllə ünvanında qeydiyyatda olan "Kəndtikinti Mənzil-Tikinti Kooperativi”;

Qanuni təmsilçisi Zaur Aslanov Mahir oğlu, Bakı Şəhəri Nərimanov Rayonu, Qafur Rəşad, ev.20 ünvanında qeydiyyatda olan "Bərəkət İnşaatçı-07" Mənzil-Tikinti Kooperativi;

Qanuni təmsilçisi Məmməd Ramazanov Əzimulla oğlu, Bakı Şəhəri Nəsimi Rayonu, Əlövsət Quliyev, Ev.334-cü məhəllə ünvanında yerləşən "Merkuri" Mənzil-Tikinti Kooperativi;

Qanuni təmsilçisi Nəcibə Ağayeva Şahbaz qızı, Bakı Şəhəri Nəsimi Rayonunda yerləşən "Kristal" Mənzil-Tikinti Kooperativi;

Qanuni təmsilçisi Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa İdarəsinin sabiq rəis müavini və Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sabiq rəhbəri Azayev Elxan Çərkəz oğlu olan "Diplomat 2008" Mənzil Tikinti Kooperativi;

Bu MTK-lar barəsində səyyar vergi yoxlaması üzrə məsuliyyətə cəlbetmə qərarının nəticəsində 2167872.08 manat əlavə vergi, 1083936.06 manat maliyyə sanksiyası hesablanıb. Sözügedən MTK-lar dəfələrlə vergilərdən yayındıqları üçün 20 min manatdan 600 min manatadək maliyyə sanksiyaları ilə də cəzalandırılıblar.

Qanuni təmsilçisi Təyyar Məmmədov Novruz oğlu, Bakı Şəhəri Nəsimi Rayonu, Cavad Xan 2 Mkr, ev.48b, m.40 ünvanında qeydiyyatda olan "İzmir Ltd." Mənzil-Tikinti Kooperativi barəsində isə səyyar vergi yoxlaması üzrə məsuliyyətə cəlbetmə qərarının nəticəsində 2795067.19 manat əlavə vergi, 1403522.11 manat maliyyə sanksiyası hesablanıb.

