Dohada (Qətər) Suriyadakı vəziyyətlə bağlı Astana formatı nazirləri arasında danışıqlar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Rusiya, İran və Türkiyə xarici işlər nazirləri arasında Suriyada nizamlanma ilə bağlı Astana formatında görüş keçiriləcək.

