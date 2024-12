Siyasi Menecment İnstitutunun direktoru, politoloq Azər Qasımlının saxlanılıb.



Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, Azər Qasımlı barəsində olan müraciətlə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Qeyd olunub ki, o, yenidən araşdırmaya çağırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.