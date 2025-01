Yanvarın 8-i gecə saatlarında Xaçmazda kitabxana binasında yanğın baş verib.

Metbuat.az Azərtac-a istinadən xəbər verir ki, yanğın rayonun Düztahiroba kəndində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində ümumi sahəsi 66 kvadratmetr olan ikiotaqlı kitabxana binasında 2 mindən çox kitab yanaraq məhv olub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

