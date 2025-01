44 yaşlı qazi faciəvi şəkildə vəfat etdi - FOTO

Qarabağda avtomobil qəzasında Vətən müharibəsi qazisi həlak olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə yanvar 8-də Cəbrayıl rayonunun Karxulu kəndi ərazisində baş verib.

Lənkəran rayon sakini Nicat Ağayev "Mitsubushi" markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman idarəetməni itirərək nəqliyyat vasitəsini aşırıb.

Nəticədə sürücü Nicat Ağayev hadisə yerində ölüb, avtomobildə olan 2 sərnişin isə aldığı xəsarətdən xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Nicat Ağayev 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edib. Ailəli idi, 2 övladı var.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

