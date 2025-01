Ağstafa rayonunda 61 yaşlı qadın qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fatma Musayeva Dağ Kəsəmən kəndində yaşadığı evdə qətlə yetirilib. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən, onun qohumu 49 yaşlı Zülfiyə Musayeva polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

