Traktorla minik maşını toqquşdu - 2 nəfər öldü

Tərtər rayonunun Hümbətli kəndində traktorla minik avtomobili toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə dünən axşam saatlarında baş verib. 1983-cü il təvəllüdlü Xəqani Aydınovun idarə etdiyi "Belarus 82" markalı traktorla Ədalət Həsənəliyevin idarə etdiyi "VAZ 2101" markalı avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində 1971-ci il təvəllüdlü Ədalət Həsənəliyev və 2023-cü il təvəllüdlü Asya Həsənəliyeva aldıqları xəsarətlərdən xəstəxanada dünyasını dəyişiblər. Hadisə zamanı xəsarət alan digər sərnişin, Zəhra Məmmədova, tibb müəssisəsinə yerləşdirilib.

Hadisə yerindən qaçan traktor sürücüsü Xəqani Aydınov hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılıb və istintaqa təqdim edilib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.

