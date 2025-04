Türkiyənin şimal-qərbində silahlı insident olub, 5 beş nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, hadisə iki qonş ailə arasında yaşanıb. Mübahisənin böyüməsi nəticəsində hər iki tərəf bir-birinə tapança ilə atəş açıb.

İnsident zamanı daha 5 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.