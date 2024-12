Suriyanın paytaxtı Dəməşqi ələ keçirən silahlı müxalifət devrilən Prezident Bəşər Əsədin başına pul qoyub.



Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriya mediası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bəşər Əsədin yaxalanmasına yardım edənə 10 milyon dollar mükafat vəd edilib.

Qeyd edək ki, “Heyət Təhrir əş-Şam” silahlı birliyi bu gün Dəməşqi ələ keçirərək, Bəşər Əsəd rejiminin bitdiyini rəsmən elan edib.

Bəşər Əsədin isə təyyarə qəzasında öldüyü barədə xəbər yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.