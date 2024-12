Əsgərliklə bağlı qayda dəyişir - Onlar hərbi xidmətə çağırılacaq

Milli Məclisdə “Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi” və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” qanunda dəyişikliklər müzakirə olunub. Qanun layihəsinə əsasən, hərbi təhsil müəssisələrindən müvəffəqiyyətsizliyə, intizamsızlığa görə xaric edilən kursantlar hərbi hissələrə göndərilərək, müddətli həqiqi hərbi xidmətə cəlb olunacaqlar.

Metbuat.az Axar.az-a istinadla xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirib.

O iddia edib ki, Milli Məclisdə xeyli mütəxəssis peşəkar olmadığı, ordunu bilmədiyi üçün plenar iclasa natamam sənəd çıxarıb:

“Qanun layihəsinə görə, Ali Hərbi Məktəbdə oxuyan uşaq intizamsızlığa görə əsgərliyə göndərilməlidir və onun dörd günü bir gün sayılmalıdır. Sonra isə onu korpus komandirinə təqdim edib ordudan təxris etməlidirlər. Lakin bu qanunda Müdafiə Nazirliyi ilə yanaşı, Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və Daxili Qoşunların (DQ) hərbi təhsil müəssisələrindən xaric edilən kursantlarının taleyi ilə bağlı boşluqlar mövcuddur. Belə ki, DSX və DQ-də korpus sistemi mövcud deyil və bu səbəbdən kursantların hansı əsaslarla tərxis ediləcəyi sual doğurur”.

