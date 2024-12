Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Macarıstan Baş naziri Viktor Orbanla atəşkəs danışıqlarını müzakirə etmək istəməyib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto deyib.

O bildirib ki, V.Orban tərəflər arasında atəşkəsi müzakirə etmək üçün V.Zelenski ilə danışmaq istəyib, amma rədd cavabı alıb.

