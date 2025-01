"Kosmetoloqların da sənədləri yoxlanılmalıdır" - Millət vəkili

Xəbər verdiyimiz kimi, bütün plastik, estetik cərrahlar hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən ciddi yoxlamadan keçəcəklər. Bu yoxlamalardan məqbul cavab alan cərrahlara sənəd veriləcək, sənədi əldə edə bilməyən cərrahların isə fəaliyyətinə icazə verilməyəcək.

Bu barədə Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü, deputat Pərvanə Vəliyeva Metbuat.az-a açıqlamasında verilən qərarı şərh edib:

"Artıq ölkəmizdə bütün plastik, estetik cərrahlar ciddi yoxlamadan keçəcəklər. Ölkəmizdə praktik tibb fəaliyyəti ilə məşğul olan plastik cərrahlar peşə fəaliyyətinin qanunauyğunluğunu təsdiq edən sənədlərinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətlərini 2025-ci il yanvarın 31-dək Səhiyyə Nazirliyinə şəxsən təqdim etməlidirlər. Bu sənədlərdən istənilən biri təqdim edilmədikdə mütəxəssisin sertifikasiyası ləğv ediləcək və o, artıq praktiki tibb fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməyəcək".

Millət vəkili bildirib ki, son illərdə plastik cərrahiyyə prosedurlarına cəmiyyətimizdə meyllər artığı üçün gəlir məqsədilə bəzi mütəxəssislər qeyri-qanuni yollarla ixtisas dəyişərək bu sahə ilə məşğul olmağa başlayıblar:

"Sözsüz ki, bu sahə ilə məşğul olmaq üçün həkimin nəzəri və praktiki bilik və bacarıqlarının, təcrübəsinin olması vacibdir. Təəssüf ki, bəzi hallarda həkimlərin lazımi qədər hazırlıqlı olmaması pasiyentlərin sağlamlığı bahasına başa gəlir. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada insan həyatından və sağlamlığından söhbət gedir.

Bəzən keysəriyyə əməliyyatı zamanı mama-ginekoloqlar tərəfindən birgə plastik cərrahiyyə proseduru da aparılır, lakin bu, yolverilməzdir. Birincisi, bu cür proseduru icra etmək onun ixtisasına uyğun gəlmir, digər tərəfdən iki-üç əməliyyatın birgə icrası yeni ana olmuş şəxs üçün sonradan böyük fəsadlar, ağırlaşmalar yarada bilər".

P. Vəliyevanın sözlərinə görə, bu cür yoxlamalar, həmçinin, kosmetoloji prosedurlar adı altında, əslində kiçik cərrahi müdaxilələrin də aparıldığı kosmetoloji fəaliyyət göstərən mərkəzlərdə, estetik klinikalarda da aparılmalıdır:

"Tibb kadrı sayılan kosmetoloqların da müvafiq sənədləri yoxlanılmalıdır. Çünki bu sahədə də mənfi hallar, insan sağlamlığına ziyan vurulması halları az deyil. Həmin sahədə yalnız praktiki tibbi fəaliyyət üzrə müvafiq sertifikatı olan həkim-dermatoveneroloqlar və tibbi kosmetologiya üzrə ixtisaslaşma keçmiş ali tibbi təhsilli mütəxəssislər məşğul olmaq hüququna malikdir".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



