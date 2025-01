Üç bürcü çətin sınaq gözləyir - "Qara zolaq" başladı

Bu həftə bürcün üç əlaməti üçün son dərəcə çətin olacaq. Onlar ayaqlarının altından yerin qaçacağı çətinliklərlə üzləşəcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, dövr çətin olacaq, amma hər şeyin öhdəsindən gələcəklər.

Əkizlər

Əkizlər üçün sınaq dövrü gəlir. Yaxınlarınız və ya həmkarlarınızla qarşıdurmalar böyüyə bilər və ümid etdiyiniz dəstəyin itdiyini hiss edə bilərsiniz. İşdə gecikmələr və ya tənqidlərlə bağlı gözlənilməz çətinliklər yarana bilər.

Sakit qalmaq və mübahisəli vəziyyətlərə qarışmamaq vacibdir - bu, nəticələri minimuma endirməyə kömək edəcəkdir.

Qız bürcü

Qız bürcləri planlarının bir-birinin ardınca çökməyə başladığı bir vəziyyətlə üzləşə bilər. Səyləriniz diqqətdən kənarda qala bilər və başqaları ilə anlaşılmazlıq vəziyyəti daha da pisləşdirəcək.

Maliyyə sferasında gözlənilməz xərclər və ya əldən verilmiş imkanlar mümkündür. Məqsədlərinizə diqqət yetirin və riskli qərarlardan qaçın.

Oğlaq

Oğlaqlar vəziyyətin təzyiqini hiss edəcəklər. Yaxın günlərdə maksimum konsentrasiya tələb edəcək vəzifələr yarana bilər, lakin kifayət qədər güc olmayacaq.

Şəxsi münasibətlər də tənqidə qarşı artan həssaslıqla pozula bilər. Lazımsız məsuliyyəti öz üzərinə götürməmək və ümidsiz olmamaq vacibdir - bu dövr müvəqqətidir və tezliklə tarazlığı bərpa edəcəksiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.