Cənubi Koreya Prezidenti Yun Sok-Yöl həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Yonhap” agentliyi məlumat yayıb.

“Prezident Yun Sok-Yöl haqqında həbs qərarı icra olundu”, - məlumatda deyilir.

