PSJ "Napoli"nin ulduzunu transfer edir

Fransanın məşhur klubu Paris Saint-Germain (PSJ), hücum xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirmək niyyətindədir.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisi İtaliya "Napoli"sində çıxış edən Xviça Kvaratsxeliyanın keçidini yekunlaşdırmaq üzrədir.

İnsayder Fabritsio Romano bildirib ki, PSJ 23 yaşlı Gürcüstan millisinin üzvü Kvaratsxeliyanın transferi üçün İtaliya klubuna 70 milyon avro və əlavə bonuslar ödəyəcək. Futbolçunun özü də artıq Paris klubuyla şəxsi müqavilə şərtlərini razılaşdırıb. Onun PSJ-dəki maaşı hazırkı klubunda qazandığından 4-5 dəfə çox olacaq.

Kvaratsxeliya 2022-ci ilin yayında Gürcüstanın Batumi "Dinamo"sundan "Napoli"yə transfer olunmuşdu. Bu mövsüm Neapol klubunun heyətində meydana çıxdığı 19 rəsmi matçda 5 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

