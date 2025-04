Attestasiyadan kəsilən müəllimlər - 56-sı ali təhsillidir

Bakı və Abşeron-Xızı regionları üzrə Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi attestasiyada 1686 müəllim iştirak edib. 1686 müəllimdən attestasiya komissiyalarının qərarına əsasən 492 nəfər tutduğu vəzifəyə uyğun hesab edilməyib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, onlardan 56 nəfər (11,4%) ali, 436 nəfər (88,6%) orta ixtisas təhsillidir.

56 nəfər ali təhsilli uğur qazanmayan müəllimdən 26 nəfəri Bakı Musiqi Akademiyası və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının, 9-u Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, 9-u Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 6-sı Azərbaycan Milli Konservatoriyası, 4-ü Naxçıvan DU, 1-i Lənkəran DU, 1-i isə Rəssamlıq Akademiyasının məzunlarıdır.

436 nəfər kəsilən orta ixtisas təhsil müəssisələri məzunlarından 196-sı Sumqayıt Musiqi Kolleci, 135-i Bakı Musiqi Kolleci, 32 nəfəri Şuşa Musiqi Kolleci, 18 nəfəri Şəki Musiqi Kolleci, 15 nəfəri Gəncə Musiqi Kolleci, 14 nəfəri Ağdam Musiqi Kolleci, 12 nəfəri Bakı Humanitar Kolleci, 7 nəfəri Naxçıvan Musiqi Kolleci, 4 nəfəri Lənkəran Musiqi Kolleci, 2 nəfəri Şuşa Humanitar Kolleci, 1 nəfəri Altay Musiqi Texnikumunu bitirən müəllimlərdir.

