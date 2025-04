Xaricdən gətirilən avtomobillər bahalaşacaq?

ABŞ bütün idxal olunan avtomobillərə 25 faiz rüsum tətbiq etməyi planlaşdırır. Bəs Azərbaycanda bu, xaricdən gətirilən maşınların qiymətini dəyişə bilər?

Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Assosiasiyasına (AADA) sədri Eyyub Əliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, rəsmi dilerlər tərəfindən təqdim olunan avtomobil markalarının qiymətlərində də hər hansı dəyişiklik müşahidə edilmir.

O, qiymət dəyişikliyinin nə zaman mümkün ehtimal olduğundan da danışıb:

“Əgər logistika xərcləri artarsa və ya istehsalçı zavodda avtomobilin dəyəri yüksələrsə, bu zaman Azərbaycandakı yerli distributorlar və dilerlər avtomobillərin qiymətini dəyişə bilərlər. Lakin hazırkı şəraitdə buna əsas yoxdur. Çünki logistika xərclərində heç bir dəyişiklik baş verməyib, eləcə də istehsalçı zavodlarda qiymətlə bağlı hər hansı artım qeydə alınmayıb”.

E.Əliyev qiymətlərdən danışarkən qeyd edib ki, bu, marka və modeldən asılı olaraq dəyişir:

“Hazırda Azərbaycanın avtomobil bazarında qiymətlər 20 000–21 000 manatdan başlayır. Bazarımızda büdcə avtomobilləri, biznes sinif avtomobillər və lüks avtomobillər müxtəlif qiymət seqmentlərində təqdim olunur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

