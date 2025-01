"Fənərbaxça" "Ayntraxt Frankfurt"da çıxış edən 25 yaşlı braziliyalı müdafiəçi Tuta ilə razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" futbolçu üçün Almaniya klubuna 2 milyon avro ödəməli olacaq.

Qeyd edək ki, Tuta bu mövsüm "Frankfurt" forması ilə 22 oyunda meydana çıxıb, bir qolla yadda qalıb.

