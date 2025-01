Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Emin İsmayılov tutduğu vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Qeyd edək ki, Emin İsmayılov bu vəzifəyə 2021-ci ildə təyin edilmişdi.

