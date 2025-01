ABŞ və Ermənistan strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, sənədi Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken Vaşinqtonda imzalayıblar.

İmzalanma mərasimi Dövlət Departamentinin "YouTube" kanalında yayımlanıb.

Qeyd edək ki, İrəvan və Vaşinqton arasında ikitərəfli strateji dialoqu strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaq niyyəti hələ 2024-cü ilin iyununda elan edilmişdi.

