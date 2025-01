Meşədə cəsədi tapılan tibb bacısının FOTOSU

Meşədə meyiti tapılan tibb bacısı Nigar Şabanovanın şəkli yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nigar Şabanova bu gün Qusar şəhərində dəfn edilib.

Qeyd edək ki, dünən Qusarda meşə sahəsindən üç gün əvvəl itkin düşən Nigar Şabanovanın meyiti tapılıb.

1987-ci il təvəllüdlü N.Şabanovanın özünü ağacdan asaraq intihar etdiyi məlum olub.

Onun son vaxtlar depressiv vəziyyətdə olduğu bildirilib. Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında tibb bacısı işləyən Nigar Şabanova xəstəxananın Stomatologiya şöbəsində həkimlik edən Elşən Şabanovun həyat yoldaşıdır. O, ərinin yanında çalışırmış.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

