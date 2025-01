"Barselona"ya məğlubiyyətdən sonra Peres Ançelotti barədə qərar verdi

"Real Madrid" rəhbərliyi İspaniya Superkubokunun final matçında “Barselona”ya 2-5 hesablı məğlubiyyətdən sonra Karlo Ançelotti barədə müzakirələr aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Ançelottini istefaya göndərməyi nəzərdən keçirmir. İspaniyadakı kluba yaxın bir çox mənbə, “Real Madrid” rəhbərliyinin Karlo Ancelotti ilə davam etməyi düşündüyünü və transfer işləri ilə bağlı çoxlu görüşlər keçirdiyini bildirib. Xəbərdə deyilir ki, bu mövsüm "Barselona"ya ikinci məğlubiyyətdən sonra təcrübəli çalışdırıcı azarkeşlər tərəfindən tənqid edilib. Bununla belə, Florentino Peres və idarə heyəti mövsümü Ançelotti ilə yekunlaşdırmaq istəyir.

İddialara görə, Ançelotti bu mövsüm La Liqa və ya Çempionlar Liqasını qazana bilməsə istefaya göndəriləcək.

