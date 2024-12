Naməlum şəxslər Rusiyanın Ulyanovsk əyalətində diversiya törədiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin paylaşdığı videoda dəmiryolu körpüsünün partladılması əks olunub.

Əlavə məlumat verilmir.

