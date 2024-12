Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, direktorun qardaşı Oruc Muradov dünyasını dəyişib.

Yadigar Muradov saytımıza açıqlamasında mərhumun xəstə olduğunu bildirib:

"Uzun zaman idi xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Ürəyində problem var idi".

