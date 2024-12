Dekabrın 16-da Ali Məhkəmənin Mülki kollegiyasının hakimi Mehparə Əhmədova təqaüdə yola salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ali Məhkəmə məlumat yayıb.

Bu münasibətilə keçirilən tədbirdə Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov Mehparə Əhmədovanın hakimlik fəaliyyətinə 2000-ci ildən başladığını, 2010-cu ildən isə Ali Məhkəmədə fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb.

Sonda Mehparə Əhmədovaya Məhkəmə-Hüquq Şurası adından fəxri döş nişanı təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.