Avropa İttifaqı Suriya üçün 1 milyard avro ayıracaq

Avropa Birliyi Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen Avropa İttifaqının Suriya fondu üçün 1 milyard avro ayıracağını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ursula fon der Leyen Ankarada Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə mətbuat konfransı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi Suriyanın dirçəlməsinə dəstək verməyə hazırdır. Xanım siyasətçi bildirib ki, Ərdoğanla görüş zamanı regional böhranları, xüsusilə Suriya və Qəzzadakı hadisələri, humanitar yardım məsələlərini və Türkiyə-Avropa İttifaqı əlaqələrini müzakirə ediblər.

Mətbuat konfransında Ərdoğanın gömrük tərəfdaşlığı və viza ilə bağlı çağırışı diqqət çəkib. Von der Leyen də bu çağırışları dəstəkləyən açıqlamalar verib.

