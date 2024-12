Zabratda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın - VİDEO

Bakının Sabunçu rayonu, Zabrat-2 qəsəbəsində yanacaqdoldurma məntəqəsinin ərazisində yerləşən avtomobil təmiri sexində yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat Xidməti məlumat yayıb

Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə sözügedən ünvanda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub və əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunublar.

Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində ümumi sahəsi 250 kv.m olan avtomobil təmiri sexinin bir boksunda baş vermiş yanğın genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasına, o cümlədən digər bokslara keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Yanğın nəticəsində bir dam altında tikilmiş 3 boksdan ibarət avtomobil təmiri sexinin bir boksu 80 kv.m sahədə, içərisində təmirə dayanmış VAZ-2107 markalı minik avtomobilinin mühərrik və salon hissəsi qismən yanıb.

Avtomobil təmiri sexinin digər 2 boksu və VAZ-2107 markalı minik avtomobilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

